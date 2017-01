Stembureaus in Stad krijgen hulp van StembureauApp

(Foto: Okkie Smit/RTV Noord)

Tijdens de naderende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart krijgen de stembureauleden in Stad hulp van de zogeheten StembureauApp. De app moet ervoor zorgen dat er eerder een voorlopige uitslag bekend gemaakt kan worden.

Niet alleen in Groningen, maar ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Zoetermeer wordt de app ingezet.



Papier is weg

De door de gemeente Rotterdam ontwikkelde StembureauApp vervangt het papierwerk van de stembureauleden. Onder andere het checken van de geldigheid van een stembiljet gaat dus nu via de app. Ook de opkomst wordt op die manier bijgehouden.



Het rode potlood

Niet alles gaat digitaal. Het uitbrengen van een stem gebeurt nog steeds met het rode potlood. Groningen doet voor het tellen van de stemmen een beroep op zo'n duizend tellers. Na de sluiting van de stembus om 21.00 uur worden er extra tellers ingevlogen bij de verschillende stemlokalen.



Stemlokalen

Stadjers kunnen bij 133 stembureaus verspreid over de gehele gemeente terecht, onder andere op het Hoofdstation. Daar kan vanaf 6.30 uur worden gestemd. Op de overige locaties kan dat pas een uur later.

Door: RTV Noord Correctie melden