Puntenmindering hangt Be Quick alsnog boven het hoofd

Er hangt voetbalclub Be Quick toch nog een puntenaftrek boven het hoofd. De licentiecommissie in het amateurvoetbal heeft de licentievoorwaarden van clubs in de tweede en derde divisie beoordeeld. Twintig clubs, waaronder Be Quick, voldoen niet aan de licentie-eisen. Deze clubs krijgen nu drie punten in mindering.

Vice-voorzitter Henk Berends van Be Quick is onaangenaam verrast. 'We waren in gesprek met de bond en hadden hoop op een oplossing. Maar de licentiecommissie is onafhankelijk en praat blijbaar niet met andere vertegenwoordigers van de KNVB.'Be Quick heeft geen drie contractspelers in de selectie, terwijl dat volgens de licentie wel moet. De oudste voetbalclub van Groningen heeft altijd aangegeven hierin niet mee te willen gaan. Samen met de andere verenigingen beraadt Be Quick zich nu op de te nemen stappen. 'We gaan er met gestrekt been in', zegt Berends. De clubs moeten voor 1 februari beroep aantekenen, anders is de puntenaftrek definitief.De licentiecommissie leeft met het besluit het licentiereglement na. Alle verenigingen in de tweede en derde divisie hadden tot 1 november 2016 de tijd te voldoen aan de voorwaarden. Vervolgens gaf de licentiecommissie in december de clubs tot 13 januari de mogelijkheid de licentievoorwaarden op orde te krijgen, voordat er straffen opgelegd zouden worden.De licentiecommissie voelt zich nu genoodzaakt de in december aangegeven straf op te leggen. Het is de taak van de commissie een zuiver speelveld te waarborgen waarin alle clubs aan dezelfde competitievoorwaarden voldoen.