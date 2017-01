Ben Feringa en de Groninger traditie in het Universiteitsmuseum

Ben Feringa en Frits Zernike: beiden kregen een Nobelprijs voor hun werk aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar zij zijn niet de enige wetenschappers aan de RUG die grensverleggende wetenschap bedrijven. Dat is te zien op de tentoonstelling 'Nobel Science: Feringa, Zernike and the Groningen Tradition', die donderdagmiddag opent in het Universiteitsmuseum in Groningen.

De aanleiding voor de tentoonstelling is de Nobelprijs die Feringa onlangs in ontvangst mocht nemen. 'Die prijs is zo bijzonder dat we als Universiteitsmuseum direct aan de slag zijn gegaan met een tentoonstelling rond Feringa en tegelijkertijd de wetenschappers die aan hem vooraf gingen,' zegt Christien Boomsma, samensteller van de tentoonstelling.'Het gaat over de Groninger traditie in de wetenschap. Die houdt in dat wetenschappers met de handen uit de mouwen al knutselend tot grote, bijzondere ontdekkingen komen.' Feringa is daar een voorbeeld van, maar hij is niet de enige.Hartog Jacob Hamburger is één van de andere Groninger wetenschappers die een plek heeft gekregen op de tentoonstelling. 'Hij was de uitvinder van het fysiologisch zout. Dat is het zout dat gebruikt wordt in het ziekenhuis. Als je bijvoorbeeld een zware operatie hebt gehad of een vochttekort hebt, krijg je een infuus met fysiologisch zout. Als de verhouding ervan niet goed is, komt het niet goed', vertelt Boomsma over de vinding van Hamburger.Hermanus Haga is ook een vertegenwoordiger van de Groninger traditie in de wetenschap. 'Hij werkte eind negentiende eeuw aan het Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel in de stad. Röntgenstraling was toen net ontdekt en Haga ging daar mee aan de slag,' vertelt Boomsma.'Hier op de tentoonstelling liggen de eerste röntgenfoto's van hem. Door die foto's kwam hij er achter dat röntgenstraling zich net zo gedraagt als licht, het is een golfbeweging. Het jammere was dat andere wetenschappers hem niet geloofden. Dertien jaar later ontdekte Max von Laue hetzelfde en hij kreeg er de Nobelprijs voor. Haga was zijn tijd vooruit.'Op de expositie zijn allerlei spullen van de genoemde wetenschappers te zien. Voorbeelden zijn de klompjes van Feringa's dochter, het hoedje van de beroemde archeoloog Albert van Giffen (die onderzoek deed naar de Groninger wierden) en allerlei wetenschappelijke modellen.