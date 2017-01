Binnenkort in Stad: bootcampen bij de voetbalclub

Bootcampen op het terrein van een voetbalvereniging, sportieve schoolpleinen en een mountainbikeroute. Het zijn enkele plannen van de gemeente Groningen voor dit jaar om Stadjers aan het bewegen te krijgen.

Het idee erachter is de openbare ruimte zo inrichten dat sporten voor iedereen mogelijk is. Hoe dichter bij huis, hoe meer mensen het zullen doen.



Freerunning en discgolf

Afgelopen jaar is aan de Vrydemalaan een freerunning-locatie aangelegd en in het Stadspark ligt nu een discgolf-course, een soort golfbaan voor frisbeeërs. Andere projecten lopen vertraging op, omdat het meer tijd kost dan verwacht om samen met burgers plannen te maken.



SC Stadspark

Een van de plannen voor dit jaar is bootcampen bij de voetbalclub. Voetbalvereniging SC Stadspark heeft hiervoor ruimte rond het veld aangeboden. Bootcampclubs mogen daarnaast hun materialen opslaan in de ruimtes van SC Stadspark en gebruikmaken van hun douches.



Beweegparcours

Verder moet er een beweegparcours komen in Hoornse Meer en een mountainbikeroute die aansluit op het routenetwerk in de gemeente Noordenveld. Schoolpleinen moeten kinderen stimuleren te bewegen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een getekende goal op de muur of een atletiekbaan op de grond.

