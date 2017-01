Hardnekkige winkeldief krijgt laatste waarschuwing

Een 40-jarige man uit Winschoten heeft drie weken voorwaardelijke celstraf gekregen voor een poging tot winkeldiefstal.

De rechter liet het bij deze waarschuwing, omdat de man nu een baan heeft. De rechter wil deze positieve ontwikkeling niet belemmeren met een onvoorwaardelijke celstraf.



Bekende

De Winschoter vulde vorig jaar juli in een supermarkt een winkelwagen met diverse artikelen. De bedrijfsleider kende de man van eerdere pogingen tot diefstal en hield hem via een camera in de gaten.



Van pasta's tot droge worsten, van bonen tot bh's, de Winschoter gooide alles in zijn karretje. Hij probeerde voorbij de kassa te komen zonder te betalen, maar dat lukte dus niet.



Feestnootjes op het bureau

De man wilde naar eigen zeggen de goederen wel betalen, maar de bedrijfsleiding was onverbiddelijk. Op het politiebureau rolden bij de man nog een zakje feestnootjes en een doosje brownie's uit zijn zak. De Winschoter heeft een strafblad van dertien kantjes met daarop vooral winkeldiefstallen.

