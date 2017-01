Georgiër krijgt celstraf voor winkeldiefstal

(Foto: Katherine Kerry/Flickr (Creative Commons))

Een 34-jarige man uit Georgië is voor winkeldiefstal in Groningen veroordeeld tot twee weken cel.

Een beveiliger zag twee weken geleden de man zich verdacht gedragen in een drogisterij. Hij vertrouwde dit niet en liep hem achterna. In een zijstraat van de Herestraat sprak de beveiliger de Georgiër aan. Die had een geprepareerde tas bij zich met daarin negen gestolen opzetborstels.



De man verblijft in het azc in Ter Apel. Hij is sinds kort in Nederland. De man heeft ook asiel aangevraagd in Duitsland. Hij zal na zijn celstraf over worden gedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Door: RTV Noord Correctie melden