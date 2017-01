Basisschool Onderdendam gaat alsnog dicht

Basisschool De Haven in Onderdendam gaat dicht. Het aantal leerlingen is gedaald tot minder dan 23. Al eerder zou de school dichtgaan, maar na veel protest kon hij toch open blijven.

Het schoolbestuur verwacht dat het aantal kinderen ook de komende jaren laag blijft. Het leerlingenaantal van CBS De Haven ligt al jaren onder de norm. De school mocht open blijven, mits er minimaal 23 kinderen waren op 1 oktober 2016. Dat aantal is niet gehaald.Vanwege dat te lage aantal draait draait het ministerie vanaf volgend schooljaar de geldkraan dicht. Het schoolbestuur ziet geen andere oplossing dan de deuren te sluiten per 1 augustus dit jaar.Een jaar geleden bedachten ouders en leraren een plan om de school open te houden. Dat plan is ook mislukt. De school moest een plek worden waar verschillende organisaties samenkwamen. Naast kindvoorzieningen moesten er ook zorg- en ouderenvoorzieningen komen. Uiteindelijk haakten meerdere partijen af.