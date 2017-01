Leerlingen Praedinius Gymnasium maken winnende vogelkijkhut

De Beverborg, zo heet de vogelkijkhut die is ontworpen door leerlingen van het Praedinius Gymnasium in de stad Groningen. Ze wonnen er woensdagmiddag een wedstrijd van het Groninger Landschap mee: ontwerp een nieuwe vogelkijkvoorziening in de Oosterpolder bij Haren.

'Ze hebben iets heel moois gemaakt, met minimale middelen', aldus de jury over het winnende ontwerp.'Het is een soort beverburcht om te zien', vertelt Simon, een van de drie leerlingen die het winnende ontwerp maakten. 'Het past op deze manier goed in de natuur. We hebben er op gelet dat het aantrekkelijk is voor jongeren, zodat zij het ook leuk vinden. Want er gaan nu niet heel veel jongeren naar vogelkijkvoorzieningen toe. Er zit geen trap in, maar we hebben een soort oprit gemaakt, zodat het ook voor mindervalide mensen toegankelijk is.'Het is de bedoeling dat de Beverborg nu ook daadwerkelijk in de Oosterpolder komt te staan. 'Wij zijn nu aan zet en gaan ons best doen om de financiering rond te krijgen', vertelt natuurbeheerder Michel Krol van het Groninger Landschap.