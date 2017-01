Zoover: Groningen valt uit top 10 beste stedentrips

(Foto: Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons))

Is d'Olle Grieze uit de gratie, het Groninger Museum niet meer interessant, vallen de restaurants tegen?

Over smaak valt niet te twisten. Feit is dat Groningen uit de top 10 'Beste stedentrip van Nederland' is geduikeld.



Met 'top 10' wordt in dit geval de lijst van bookingssite Zoover.nl bedoeld. Volgens de site is de rangschikking gebaseerd op 200.000 beoordelingen van bezoekers.



Rapportcijfer 8,4

Maastricht staat dit jaar op de eerste plek met een 9 als gemiddeld rapportcijfer. Doet Groningen het dan zo vreselijk slecht? Met een 8,4 als gemiddelde beoordeling lijkt dat wel mee te vallen.

Door: RTV Noord Correctie melden