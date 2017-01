Trouwen in je eigen achtertuin? Het kan voortaan in Menterwolde

(Foto: Flickr/Marechal Crotmoul (Creative Commons))

In de gemeente Menterwolde kunnen mensen die willen trouwen of hun partnerschap willen laten registreren daarvoor voortaan zelf een locatie kiezen.

Daardoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om te trouwen in je eigen huis, in het zwembad, de kantine van de voetbalclub of de supermarkt, om maar eens een paar voorbeelden te noemen.



Een trouwerij kan alleen plaatsvinden als de eigenaar of de beheerder van de locatie daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.



Voorwaarden

Bovendien moet de locatie aan een aantal voorwaarden van de gemeente voldoen. Zo moet er minimaal een tafel, stoelen, een katheder, voldoende verlichting, verwarming, een toilet en een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn.

