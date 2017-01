Mischa's Mediawereld: Torenhoge cijfers, relevante vragen en iets met Freek

Cijfers. Ze zeggen lang niet alles. Maar wel veel. Ze worden te pas en te onpas gebruikt en je moet er uiterst voorzichtig mee zijn. We weten het. En ondanks dat we veel meten, gebruiken we zelden onze cijfers in de communicatie naar buiten. Omdat het al snel verwarrend wordt.

Daarom houd ik het graag simpel. Om maar wat te noemen: afgelopen zaterdag keek een recordaantal Groningers naar Expeditie Grunnen. Ruim meer dan honderdduizend. En dat voor een betrekkelijk jong programma. Het doet denken aan de beginjaren van TV Noord.Expeditie Grunnen is een hit. Sinds de start ervan is het bereik in het weekend bijna verdrievoudigd. Kom daar maar eens om anno 2017. Groeicijfers worden in onze wereld bijna uitsluitend nog gemeten voor online-kanalen. Ter vergelijking: onze verslaggeving van de marathon van Noordlaren bereikte alleen al via Facebook ruim een half miljoen mensen, die de reportages in meer of mindere mate hebben gevolgd.Dat geeft de verhoudingen wel aardig weer. Maar toch, ruim honderdduizend tv-kijkers in de provincie Groningen was vroeger veel en dat is het nu dus ook. Wat is de kracht dan van Expeditie Grunnen? Wat maakt dat we met een televisieprogramma zo goed tegen de stroom weten in te roeien? Oftewel, wat is de gouden formule?En wat is eigenlijk de definitie van “gouden formule”? Gaat het alleen om een groot bereik?Niet lijkt me. Maar een tegenovergesteld uitgangspunt, wij bepalen wel wat goed is voor ons publiek, is nou ook niet bepaald een gezonde houding. In deze tijd met multimediale keuzes bepaalt het publiek wel degelijk voor een belangrijk deel wat goed is. De bereikcijfers zijn in elk geval objectiever dan de afzonderlijke meningen van publiek en medewerkers. En toch doen die er ook toe.Tegenwoordig doen we dus ook via Facebook verslag van de marathon van Noordlaren. Met enorm veel succes, zou je kunnen betogen. En omdat we de smaak te pakken hebben, wilden we afgelopen vrijdag de slotmanifestatie van Freek de Jonge vanuit de Oosterpoort in Stad streamen via onze online kanalen.Dat laatste ging helaas niet door. En daarbij was er geen sprake van censuur van bovenaf ofzo, wat hier en daar wel is gesuggereerd.Censuur van bovenaf bestaat niet in ons geval. We hebben persvrijheid in dit land en niemand vertelt ons wat we wel of niet mogen uitzenden, behalve misschien de rechter in een zeer uitzonderlijk geval. Ik heb dat nog nooit meegemaakt.We bepalen zelf waar we aandacht aan besteden en hoe we dat doen. Onze taak staat omschreven in de mediawet en we monitoren heel goed waar wel of geen behoefte aan is en op welke kanalen iets wel of niet gevolgd wordt.Binnen die deels dynamische kaders opereren we. Rekening houdend met onze opdracht, onze missie, de wet, rechthebbenden, maatschappelijke ontwikkelingen, onze nogal eigenwijze opvattingen en -sinds afgelopen vrijdag- Hella de Jonge. Want zij was het die op het allerlaatste moment het streamen van de show van haar man Freek verbood. Ondanks herhaalde verzoeken van onze mensen om uitleg gaf ze die niet. Het ging allemaal wat merkwaardig.We hebben helaas niet alles in de hand. En misschien is dat maar beter.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter