Gaswinning in Drentse Wapse moet direct stoppen

(Foto: Flickr/Siebe Schootstra (Creative Commons))

Het gasconcern Vermilion moet onmiddellijk stoppen met de gaswinning in het Drentse Wapse. Dat sommeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De rechter vernietigde recent de omgevingsvergunning voor deze gaslocatie. Het internationale gasbedrijf heeft aangekondigd, in afwachting van het beroep tegen deze uitspraak, gas te blijven winnen uit dit kleine veld.



Dwangsom

Voor SodM is dat aanleiding in te grijpen. Als de gaswinning toch doorgaat, moet er een dwangsom betaald worden. Daarbij gaat het om 1 euro per kubieke meter gas dat toch nog wordt gewonnen, met een maximum van 10 miljoen euro. Ook wordt gedreigd met strafrechtelijke vervolging van het gasconcern.

