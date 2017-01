Opknapbeurt Schouwburg blijkt duurder dan verwacht

(Foto: RTV Noord)

De renovatie van de Stadsschouwburg in Groningen heeft 120.000 euro meer gekost dan verwacht.

Oorzaak is dat het Rijk langer deed over de vergunning voor de opknapbeurt van het Rijksmonument dan verwacht. Daardoor kon de aannemer niet in mei 2015 beginnen, maar pas in augustus.



De vertraging zorgde ervoor dat de bouwvakkers moesten doorwerken in de winter. Ook de werkzaamheden waarvoor mooi weer nodig is, zoals dak bedekken, schilderen en stuken, moesten in weer en wind.



Steiger ingepakt

Om toch door te kunnen werken, werd besloten de steiger 'in te pakken' en de werkvloer te verwarmen. Ook het aanbrengen van extra ventilatie onder het nieuwe dak was onvoorzien. Om lekkage tegen te gaan en schade aan de kunstschildering op het plafond te voorkomen, werd de oude dakbedekking niet direct gesloopt. Daardoor was er wel extra ventilatie nodig om condensatie te voorkomen. Al met al leidde de vertraging tot een kostenpost van 120.000 euro.



De extra kosten konden worden opgevangen binnen het totale budget (1,5 miljoen euro) voor de renovatie van de schouwburg. Daarbij zijn onder meer de gevels hersteld, de hekwerken geschilderd en de dakbedekking vervangen.

Door: RTV Noord