Oproep Oneindig Wad: 'Ga niet stemmen'

De stichting OW! Oneindig Wad roept op om 15 maart niet naar de stembus te gaan. In plaats daarvan wordt gevraagd de stemoproep voor de Tweede Kamerverkiezingen terug te sturen naar de afzender en een foto van de 'niet-stemverklaring' naar Oneindig Wad te mailen.

De oproep tot protest houdt verband met de gaswinningsellende in Groningen en het waddengebied.'De Raad van State, de politiek en NAM/Shell halen een grap met ons uit. Eensgezind hebben ze de mijnbouwwet aangepast op een manier die heel wat lijkt, maar ons in werkelijkheid weer van het kastje naar de muur stuurt. Nu bedelen ze om onze stem, met veel zichzelf op de borst klopperij,' zo verklaart de stichting de oproep om niet te stemmen.Waddenschilder Geurt Busser is een van de initiatiefnemers. Hij vecht al jaren tegen de activiteiten van de NAM op en rond het wad. 'In deze verkiezingstijd kunnen wij ook grappen maken', vindt hij.Mensen die hun oproep retourneren wordt gevraagd op de enveloppe de reden aan te geven waarom ze niet gaan stemmen. De meest pakkende 'niet-stemverklaring' ontvangt als beloning een aquarel van de waddenschilder, ter waarde van zeshonderd euro.'Die komt uit een tijd dat we nog trots waren op ons land en vol vertrouwen in politiek en toekomst', aldus Busser. 'Ik ben de waakhond van de Wadden' (2014)