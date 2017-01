Lijst Stulp: 'Teletekst moet weer in de lucht met bevingsgeld'

Teletekst moet weer terugkomen bij RTV Noord. De NAM, de Nationaal Coördinator Groningen en het Economic Board moeten dat betalen, vindt Lijst Stulp, een van de grootste partijen in de gemeente Delfzijl.

RTV Noord moet sinds 1 januari één miljoen euro bezuinigen. Een van de maatregelen was het stopzetten van teletekst. Om teletekst in de lucht te houden, was een forse investering nodig om belangrijke onderdelen te vervangen.Volgens fractievoorzitter Edward Stulp missen vooral ouderen teletekst. 'Ouderen hebben geen smartphone of internet. Ze willen graag op de hoogte gehouden worden van het nieuws, maar dat doen ze niet via de website. Zij hebben daarom nog veel baat bij teletekst.'De partij wil dat het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl om tafel gaat met de NAM, de Nationaal Coördinator Groningen en het Economic Board om te kijken of zij geld op tafel willen leggen om teletekst tot zeker 2025 in de lucht te houden.Eindredacteur Richard Klunder van RTV Noord is gecharmeerd van het voorstel van Lijst Stulp. 'Elk initiatief dat ons wil steunen, vinden we hartverwarmend. Als het geld bij elkaar komt, kijken we wat we kunnen doen om teletekst weer op te starten.'Teletekst opstarten is volgens Klunder technisch mogelijk, maar dat kost wel geld. 'En dan heb je het niet over enkele tienduizenden euro's per jaar. Ook de personeelskosten om teletekst in de lucht te houden tellen mee. Maar alles is welkom, we wachten af. Uiteindelijk blijft het een politieke beslissing', zegt Klunder.