Groen licht voor huiskamer in Stadspark

Stichting De Wandeling kan door met het plan voor een 'huiskamer' in het Stadspark van Groningen. Bezoekers kunnen gratis eten en drinken en ze kunnen er recreëren en tuinieren.

Twee van de vier collegepartijen in de gemeenteraad hadden bezwaar tegen de vrijstelling die de stichting krijgt voor lokale heffingen. VVD en PvdA vrezen willekeur. Zij vinden dat voor iedereen dezelfde spelregels moeten gelden.Waarom zou De Wandeling geen heffingen hoeven te betalen en anderen wel, vragen ze zich af. Ook ChristenUnie ziet vrijstelling van heffingen niet zitten. De rest van de raad heeft er geen moeite mee.Op de plek van het basketbalveld bij de kinderboerderij komen drie gebouwen, waarvan één toiletgebouw. De gebouwen worden gemaakt van materiaal dat bedrijven of Stadjers over hebben. Er is plaats voor zeventig gasten. Een kopje koffie kost niets en elke dag kunnen honderd Stadjers een gratis maaltijd krijgen, gemaakt van overtollig voedsel van winkels.