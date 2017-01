Groningen is op koers met afspraakbanen

De arbeidsmarktregio Groningen heeft meer banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking dan verwacht.

In 2013 spraken werkgevers, overheid en vakbonden landelijk af om binnen tien jaar tijd 125.000 banen te realiseren. Die banen zijn onder meer nodig, omdat nieuwe instroom van mensen bij de werkvoorzieningschappen niet meer mag.In Groningen moesten er voor het eind van 2016 minimaal 935 van 'afspraakbanen' zijn; het zijn er meer dan 1700 geworden. Groningen presteert daarmee beter dan het landelijk gemiddelde.Kanttekening is dat veel van het werk bestaat uit banen die er al waren. Hierbij gaat het om mensen uit de sociale werkvoorzieningen die gedetacheerd zijn bij een bedrijf. Dit zijn dus geen nieuwe banen, maar ze tellen wel mee. In totaal zijn er nu ruim 1200 detacheringen en ruim vijfhonderd gewone banen met een dienstverband.De Arbeidsmarktregio bestaat uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Daarin werken gemeenten, sociale werkvoorzieningschappen en UWV samen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.