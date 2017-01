Fietspad Helperzoom komt definitief aan oostkant

De gemeenteraad van de stad Groningen heeft unaniem ingestemd met de keuze voor een fietspad aan de oostkant van de Helperzoom.

De PvdA maakte zich zorgen over de veiligheid, omdat fietsers het pad in beide richtingen gebruiken. Daar moet het fietspad wel breed genoeg voor zijn. Wethouder Paul de Rook zegde toe dat het streven is het fietspad vier meter breed te maken. Alleen op plekken waar dat echt niet mogelijk is, moeten fietsers over een smaller pad rijden. Dat was voor de Partij van de Arbeid genoeg geruststelling.Het nieuwe fietspad sluit aan op de Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren. Omwonenden protesteerden een jaar geleden tegen een fietspad aan de westkant, direct voor hun huizen. Ze zouden dan nauwelijks hun erf op en af kunnen komen door de aanhoudende stroom fietsers.De gemeente laat nu twee varianten van het fietspad langs de oostkant van de weg uitwerken. Omdat er veel groen moet verdwijnen voor het fietspad, moet de gemeente zoeken naar manieren om dat te compenseren. Het plan moet dit voorjaar af zijn.