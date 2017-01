Student en Stad krijgt geen kleiner appartement

Appartementen in de oude wijken rondom de Groninger binnenstad mogen voortaan niet minder dan vijftig vierkante meter groot zijn.

Student en Stad in de gemeenteraad wilde de oppervlakte-eis veranderen in veertig vierkante meter, omdat dit betaalbaarder is voor starters. Maar alleen 100% Groningen is het daarmee eens; de rest van de raad niet.In de nieuwe regels voor wonen in de oude wijken staat dat vijftig vierkante meter de ondergrens is. De regel is opgenomen om te voorkomen dat huisjesmelkers zoveel mogelijk kleine appartementen bouwen, om zo veel geld te verdienen. Het voorkomt ook dat er te veel studenten in de wijken komen wonen.In de vergadering van vorige week waren ook collegepartijen D66 en GroenLinks nog kritisch over deze eis. D66 wilde toen weten waarom kleinere appartementen bij voorbaat werden afgeschoten.Maar de uitleg van wethouder Van der Schaaf dat afwijken van de regels mogelijk blijft was reden om Student en Stad nu niet te steunen in het protest.