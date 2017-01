Wat mankeert de koeien van Stitswerd?

Melkveehouders in Stitswerd worstelen sinds kort met een groot raadsel: hun koeien raken regelmatig in paniek, rennen in doodsangst door de stal en zijn bijna niet te kalmeren.

Doodsangst

Het verschijnsel doet zich voor sinds het afgelopen najaar. 'Opeens zie je dat ze tegelijkertijd opspringen en beginnen te rennen', zegt melkveehouder Jan Oudman. 'Zoals ze dan doen, gaan de muren van de stal er bijna uit. Ze zweten van de onrust. Het is echt doodsangst.'



Bij de buren

Het vreemde is dat dit niet alleen voorkomt op het bedrijf van Oudman, maar ook op vier of vijf andere bedrijven in de omgeving. Op exact hetzelfde moment ontstaat ook op die boerderijen paniek. Bijvoorbeeld bij boer Piet van den Berg, de buurman van Oudman. 'Ze breken hier de tent bijna af', vat hij de onrust bondig samen.



Veearts

De boeren in Stitswerd hebben geen idee wat de oorzaak is van de paniekaanvallen, die zo'n drie tot vier keer per maand voorkomen. Ook de veearts die ze hebben geraadpleegd weet het niet. Het komt wel vaker voor dat koeien onrustig zijn, maar op deze schaal en tegelijkertijd op meerdere bedrijven is volgens de veearts heel vreemd.



'Kop in de lucht'

'Ze steken de kop in de lucht, het is net of het daar vandaan komt. Ik geloof niet dat het door aardbevingen komt, want daar zijn ze inmiddels al wel aan gewend', zegt Oudman.



Als het probleem ook speelt bij melkveehouders in andere delen van de provinicie wil hij graag met deze boeren in contact komen.

