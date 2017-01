Het regent strikes en spares, al 25 jaar

(Foto: RTV Noord/Okkie Smit)

Het regende woensdag strikes en spares in De Kruisweg in Marum. Leerlingen van basisscholen uit Marum en omgeving probeerden zich te plaatsen voor de finale van het scholenbowlingtoernooi. Het toernooi beleeft dit jaar een jubileum: het bestaat vijfentwintig jaar.

Een kwart eeuw geleden nam Lodewijk Vogelzang het initiatief. Samen met onder anderen Jan de Bruin legde hij de basis voor een toernooi waaraan honderden kinderen hebben meegedaan. Vogelzang is zelf enthousiast bowler.



'De eerste keer was het een experiment. We wilden kinderen aan het sporten krijgen en dan vooral bowlen. Er deden veertig kinderen mee. Op het hoogtepunt streden vierhonderd leerlingen om de bekers en de medailles. En dit jaar gooien driehonderd kinderen hier de pins om.'



Niet alleen kinderen strijden om de bekers, er is ook een toernooi voor onderwijzers.



'Overal hangen spandoeken'

In het bowlingcentrum in De Kruisweg zijn woensdag de leerlingen van groep zeven van obs De Springplank uit Marum bezig met hun voorronde. In teams van drie proberen ze zo hoog mogelijk te scoren. De beste teams gaan naar de finale op zaterdag 4 februari. 'Dan zit het hier bomvol,' zegt Vogelzang. 'Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's en oma's en mede-leerlingen komen de finalisten aanmoedigen. Overal hangen dan spandoeken.'



Sander Rooks is best tevreden met zijn score: 'Ik heb al een strike en een spare gegooid. Dat was mooi, maar ik had ook een paar missers.' Over zijn kansen om de finale te bereiken is Sander iets minder optimistisch: 'We hebben een goed team, maar ik denk dat we niet goed genoeg zijn.'



'In het begin raakte ik niks'

Op een andere baan speelt Do Lekx met haar team. 'In het begin raakte ik niks', zegt ze, 'maar ik heb ik toch al wat punten gescoord. Je moet eerst even wennen aan de bal, want die is best zwaar.' Overigens spelen de kinderen met lichtere ballen dan volwassenen.



Lodewijk Vogelzang blikt terug op vijfentwintig succesvolle jaren. 'Het is een hele organisatie, maar het is hartstikke leuk. Al die kinderen die hier met plezier een balletje gooien, dat is genieten.' Aan stoppen denkt Vogelzang nog lang niet. En dus komt er nog een zesentwintigste en een zeventwintigste editie. En wie weet nog veel meer.

Door: RTV Noord Correctie melden