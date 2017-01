Verandering Eurokaartje moet zorgen voor veiliger OV

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

Het is de SP in de stad niet gelukt om het tarief van de Eurokaartjes te behouden. De socialisten dienden tijdens de raadsvergadering van woensdagavond een motie in om de huidige tarieven te behouden. De motie haalde het niet.





Reizen met de chipkaart is goedkoper

Eerder was reizen met een Eurokaartje goedkoper dan reizen met de OV-chipkaart. Nu is dat andersom. Reizen met de chipkaart is goedkoper dan reizen met een Eurokaartje.



Vorig jaar zijn in de stad twee buschauffeurs gedwongen om hun geld af te geven. Om de veiligheid in het openbaar vervoer te verhogen worden er meerdere maatregelen genomen.

Niet alleen de prijs van de kaartjes wordt verhoogd, maar op een aantal buslijnen zijn pinautomaten geplaatst.



Twee soorten Eurokaartjes

Verder wordt er ook gesneden in het aantal Eurokaartjes. Vanaf nu zijn er alleen nog kaartjes te koop voor 2,50 en 5,00 euro. Door minder kaartsoorten aan te bieden verwacht de gemeente de hoeveelheid contant geld op de bus te verminderen.



Door: RTV Noord