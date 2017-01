De Noorder Rondtochten wandelen is 'niet voor doetjes'

De Noorder Rondtochten, 2013 (Foto: RTV Noord/Edwin in 't Veld)

De Noorder Rondtochten, 2013 (Foto: RTV Noord/Edwin in 't Veld)

Vier dagen wandelen, door winters Groningen. Donderdagochtend gaat de tweede editie van de Noorder Rondtochten van start. 'Niet voor doetjes, maar een prestatietocht voor de doorgewinterde wandelaar', volgens de organisatie.

De wandelaars kunnen 's ochtends tussen zeven en elf uur vertrekken. Het programma ziet er als volgt uit:Groningen, PoortershoesAppingedam, MFC KabzeëlAppingedam, MFC KabzeëlUithuizen, St. VincentiusgebouwUithuizen, St. VincentiusgebouwWinsum, Terra WinsumWinsum, Terra WinsumWinsumLuisteraars van Radio Noord kunnen de start van het wandelevenement live volgen in het programma Vroeg op Noord . Presentator Edwin in 't Veld liep zelf mee tijdens de eerste en tot nu toe enige editie, in 2013.