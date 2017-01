Tweede ronde groot onderhoud MartiniPlaza kan van start

De gemeenteraad van Groningen heeft ingestemd met de tweede fase van onderhoud aan MartiniPlaza.

In 2014 ging de raad akkoord met de eerste fase van 6,6 miljoen euro; toen was al duidelijk dat er nog eens 5,4 miljoen nodig was. Het congres-en expositiecentrum kampte met achterstallig onderhoud, ondermeer aan het dak en de verwarming.In eerste instantie is alleen het hoogst nodige gedaan, omdat er toen sprake was van een mogelijke verhuizing van MartiniPlaza. Nu duidelijk is dat MartiniPlaza op de huidige plek blijft, is het volgens het stadsbestuur tijd voor de tweede ronde aan onderhoud.Deze fase kan bovendien sneller worden uitgevoerd dan verwacht, omdat de eerste fase voorspoedig is gegaan. Een deel van de raad (ChristenUnie, Stadspartij, SP) wil die versnelling niet, omdat de gemeente nog nadenkt over hoe MartiniPlaza in de toekomst moet worden bestuurd. De keuze voor het bestuursvorm kan volgens hen van invloed zijn op de inzet van onderhoudsgeld. Maar het merendeel van de raad ziet er geen bezwaar in de renovatie snel voort te zetten.