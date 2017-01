RUG kiest Malvina Nissim als 'Docent van het Jaar'

Malvina Nissim is uitgeroepen tot 'Docent van het Jaar' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doceert computationele taalkunde aan de Faculteit Letteren. Nissim won niet alleen de juryprijs, maar kreeg ook de publieksprijs.

'Dit voelt geweldig', zegt Nissim . 'Het mooiste moment was toen ik hoorde dat ik genomineerd was voor de facultaire docentenverkiezing. Dat mijn studenten mijn colleges goed vonden en me genomineerd hadden, voelde fantastisch: daar doe je het allemaal voor.'(Beeld: RUG)