Donar neemt afscheid van Europa na knotsgek duel in uitverkocht 'Plaza'

De basketballers van Donar zijn uitgeschakeld in Europa. De Groningers wonnen in een uitverkocht MartiniPlaza met 95-89 van het Bulgaarse Lukoil Academic, maar dat bleek niet genoeg om door te gaan naar de laatste zestien van de Europe Cup.

De zege was onvoldoende, omdat koploper BC Enisey uit Rusland in Lissabon won van Benfica. Hierdoor eindigen de Russen als eerste in de poule en Donar als tweede.De Groningers speelden lange tijd een uitstekende wedstrijd tegen de Bulgaren. Halverwege stond Donar met zeven punten voor (52-45).In de tweede helft kwam Donar zelfs op een voorsprong van 17 punten, maar die was in het laatste kwart compleet verdampt. Vlak voor tijd stond het zelfs 85-88, maar scores van Slagter, Smith, Dourisseau en Jeter zorgden voor een oorverdovend applaus voor de ploeg van coach Erik Braal.Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 21 punten.Het team van coach Erik Braal schreef desondanks historie in Europa. Nog niet eerder was een Europees duel uitverkocht (4.350 toeschouwers). Ook het spelen van de tweede poulefase in Europa gebeurde nog niet eerder.Donar speelde dit seizoen veertien Europese wedstrijden. Er werd acht keer gewonnen, vijf keer verloren en één keer gelijkgespeeld.Zaterdag speelt Donar voor de competitie thuis tegen Apollo uit Amsterdam.