'Schiere monniken' presenteren markant kloosterontwerp

Het nieuwe klooster op Schiermonnikoog moet een modern en markant baken op het eiland worden. De cisterciënzer monniken die een jaar geleden naar Schiermonnikoog verhuisden presenteren deze week hun plan aan de bewoners.

Centraal in het ontwerp staat de bidplaats die vanuit de duinen bijna veertien meter omhoog kruipt naar een lichtvang in de toren. 'Als het aan ons had gelegen waren we niet zo de hoogte ingegaan, maar dat was een nadrukkelijke wens vanuit de bevolking', legt broeder Alberic, de abt van de orde, uit.Daaromheen komen negen vertrekken voor de monniken zelf. Dat aantal kan worden uitgebreid naar maximaal dertien of veertien. 'Mocht de nieuwe aanwas groter zijn dan moeten we misschien kijken of we bijvoorbeeld op Ameland of Vlieland hetzelfde kunnen doen', grapt de abt.Het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijke materialen te gebruiken bij de bouw en de bijgebouwen te voorzien van zonnepanelen zodat het een duurzaam en modern klooster wordt dat bovendien energieneutraal is.Van de 23 onderzochte locaties is -als het aan de monniken ligt- uiteindelijk slechts één geschikte plek overgebleven: aan de Westerburenweg, aan de westrand van het dorp. Het desbetreffende stuk grond, de paardenbak, is nu nog in erfpacht bij Natuurmonumenten maar de monniken hopen het na goedkeuring van de gemeente en provincie te mogen kopen.In het meest gunstige geval zijn alle vergunningen dit jaar rond en kan volgend jaar met de bouw gestart worden. Eind 2018 kunnen de monniken dan op Schiermonnikoog hun intrek nemen in hun nieuwe klooster.