Mollema is vroeg in vorm: tweede in Argentijnse tijdrit

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema is al vroeg in vorm. De renner uit Zuidhorn eindigde als tweede in de tijdrit van de Ronde van San Juan, in Argentinië. Het was voor Mollema pas de derde koersdag van het nog prille seizoen.

Mollema gaf over 11,9 kilometer drie seconden toe op ritwinnaar Ramunas Navardauskas. De tijdritkampioen van Litouwen is ook de nieuwe leider in het klassement, voor Mollema.

Door: RTV Noord Correctie melden