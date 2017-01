Binnen bij Tesla: 'Groningen is hier nu bekend'

'#Topdutch bij Tesla gebracht. Shirt gegeven aan Jerome Guillen. #Topdutch is nu bekend bij Tesla. Website intern bekeken en doorgegeven.' Dat twittert Corjan van der Veen uit Zuidlaren donderdagochtend Nederlandse tijd vanuit Californië.

Van der Veen is op uitnodiging van Tesla in de Verenigde Staten. Hij werkt mee aan een onderzoek voor Tesla, waarin wordt gekeken wat Europa voor de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's kan betekenen. 'We hebben een rondleiding gekregen door de fabriek en we mochten ook zelf in auto's rijden. Normaal is dat voorbehouden aan investeerders en kopers', vertelt Van der Veen.Tijdens zijn bezoek aan Tesla droeg hij een T-shirt van Top Dutch. Dit is de naam, die de drie noordelijke provincies gebruiken om de autogigant naar Noord-Nederland te lokken. 'We hebben gesproken met de vice-president van Tesla en hij heeft onze website bekeken en die weer doorgesluisd naar andere belangrijke mensen binnen Tesla', zegt Van der Veen.De vice-president heeft overigens geen enkele toezegging gedaan. 'Dat is aan topman Elon Musk', lacht Van der Veen. 'Maar we hebben Top Dutch op de kaart gezet hier en Groningen is nu bekend bij Tesla', besluit hij.