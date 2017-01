SP wil met actieavond Refaja-ziekenhuis behouden

De SP organiseert een actieavond voor het behoud van het Refaja-ziekenhuis. Ruim 2.200 mensen hebben al een handtekening gezet onder een petitie voor het behoud van het Stadskanaalster ziekenhuis.

De SP vreest dat zorggroep Treant, waar het Refaja onder valt, de intensive care, de spoedeisende hulp en de afdeling verloskunde gaat sluiten. Deze afdelingen zouden dan worden overgeheveld naar de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen. De Treant Groep heeft dat niet bevestigd.'We willen een beweging opbouwen om het Refaja te behouden. Het ziekenhuis wordt uitgekleed, dit pikken mensen niet', zegt SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele.'Al meer dan duizend mensen hebben hun telefoonnummers gegeven om gebeld te worden om onderdeel te worden van de beweging'.SP-kamerlid Renske Leijten komt donderdag 2 februari naar Stadskanaal voor die bijeenkomst en spreekt over de sluiting van regionale ziekenhuizen in het hele land.Eerder lieten zes gemeenten in de Kanaalstreek al weten zich zorgen te maken over de toekomst van het ziekenhuis. De zes gemeenten, Stadskanaal, Bellingwedde, Pekela, Vlagtwedde, Borger-Odoorn en Aa en Hunze, willen dat het Refaja een 'volwaardig ziekenhuis' blijft.