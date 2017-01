Lopend Vuur: Ouders nemen niet meer de tijd om hun kinderen op te voeden

Ouders moeten zich weer over hun kinderen ontfermen, en snel! Zegt sociaal pedagoog Gitty Feddema vandaag in het Dagblad van het Noorden.

Ze ziet een fundamenteel maatschappelijk probleem, met onbeschofte, ongezonde en ongelukkige kinderen.De oorzaak ziet Feddema in de terugtrekkende of afwezige ouder. 'Ouders hebben geen tijd meer, of maken geen tijd meer, om vanaf hun prilste begin genoeg tijd met hun kinderen door te brengen', zegt ze in het DvhN.Nog een uitspraak: 'Ik zie de creche (..) soms als een vorm van gesubsidieerde kinderverwaarlozing.'Ze ziet het niet als aanval op de ouders, maar als een aansporing. Want de afwezigheid van ouders leidt volgens haar tot een onleefbare samenleving met een onopgevoede generatie.Kinderen moeten, wat de sociaal pedagoog betreft, weer op de eerste plaats, al vanaf de wieg. Wat vind jij? Heeft ze gelijk en hebben we te weinig tijd voor de opvoeding?