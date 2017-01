Moeten gewelddadige afpersers van penningmeester VV Helpman de cel in?

Tegen twee voormalige spelers van VV Helpman in Groningen zijn celstraffen geëist van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De verdachten (21 en 27 jaar oud) ontvoerden in augustus 2015 de penningmeester van de club.

Hij moest onder dwang duizend euro pinnen. 'Een behoorlijk heftig feit', aldus de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Groningen.Wat begint als een gezellige barbecue bij de club, loopt begin augustus 2015 volledig uit de hand. De penningmeester wordt aan het einde van de avond gedwongen om achter in zijn eigen auto te stappen.De verdachten rijden vervolgens langs vijf pinautomaten in de stad. Daar moet het slachtoffer onder bedreiging geld opnemen. Dat gebeurt onder meer met de pinpas van de club.Het slachtoffer wordt opgedragen om vooral zijn mond te houden. Om hun eis kracht bij te zetten, pakken de ontvoerders zijn mobiele telefoon af en gooien die in het water. Ook wordt zijn auto bekrast. 'Als hij zijn mond open doet, dan sloop ik hem', aldus de ene verdachte tegen de andere.Maar het slachtoffer doet uiteindelijk zijn mond wel open. Na overleg met het bestuur van VV Helpman wordt alsnog aangifte gedaan.Het motief voor de beroving heeft te maken met een akkefietje uit 2013. Eén van de verdachten mocht vanwege wangedrag niet mee op trainingskamp naar Portugal. Ook werd hij voor een paar wedstrijden geschorst en moest hij zijn aanvoerdersband inleveren.'Ik leefde al maanden naar dat trainingskamp toe', vertelt de voormalig speler van VV Helpman 1. 'Het was het absolute hoogtepunt van het seizoen en dat is me afgenomen. Het is helemaal uit de hand gelopen; het valt niet goed te praten wat er is gebeurd.'Ook de andere verdachte ging door het stof. 'Dit had nooit mogen gebeuren. We naaiden elkaar gewoon op, dat deden we altijd. Ik kon het geld goed gebruiken, want ik had gokschulden.'Over twee weken doet de rechter uitspraak.