Inschrijving Groningen Urban Trail loopt hard

Er hebben zich deze week al 1.100 deelnemers gemeld voor de Groningen Urban Trail. De inschrijving voor het hardloopevenement op 2 april ging afgelopen dinsdag open. In totaal kunnen er 3.000 mensen mee doen.

De tweede Groningen Urban Trail, een loop over 10 kilometer door verschillende Groningse gebouwen, krijgt dit jaar een vernieuwd parcours. Deelnemers vinden op zondag 2 april niet minder dan twintig gebouwen op hun weg.'We hebben na de eerste editie zo veel enthousiaste reacties mogen ontvangen van deelnemers. Het is een unieke manier om de stad Groningen op een geheel andere wijze te leren kennen', zegt Elske Dijkstra, organisator van de Groningen Urban Trail.De hardlopers gaan dit jaar onder meer door de Oosterpoort. Daar mogen de deelnemers over de planken lopen van één van de twee concertzalen. Andere hoogtepunten binnen het parcours zijn het Openluchtbad de Papiermolen waar over de bodem van het zwembad gelopen wordt en de Groninger Synagoge.