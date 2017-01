Groningers betaalden vorig jaar 64 euro aan brandweer

Groningers betaalden vorig jaar gemiddeld 64 euro voor de brandweer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de gemeentelijke uitgaven voor de brandweer op een rijtje heeft gezet.

De Veiligheidsregio Groningen staat daarmee landelijk gezien in de middenmoot . De vijf veiligheidsregio's in Noord-Holland zijn koploper, met 75 tot 79 euro per inwoner.De afgelopen jaren zijn de kosten voor de brandweer in onze regio aanzienlijk toegenomen, zo blijkt uit de CBS-cijfers. In 2005 kostte de brandweer nog maar 36 euro per Groninger.In totaal ging er vorig jaar 38 miljoen euro naar de Veiligheidsregio Groningen. Dit bedrag is de laatste jaren vrij stabiel, aldus het CBS