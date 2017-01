Polders bij Termunterzijl krijgen nieuwe toekomst

(Foto: Groninger Landschap) (Foto: Groninger Landschap)

Het Groninger Landschap is twee stukjes natuur rijker. De stichting heeft de Groote en Kleine Polder langs de Eems bij Termunterzijl overgenomen van de gemeente Delfzijl.

De gemeente wilde van de polders af, omdat ze er niks mee kan, terwijl er wel kosten aan verbonden zijn.



Zwemplas blijft

Het Groninger Landschap en de gemeente Delfzijl tekenden donderdagochtend de koopovereenkomst in de Kleine Polder. Het is de bedoeling dat het natuurgebieden worden. Ook blijft de zwemplas behouden.



Blauwalg

'We moeten wel kijken wat we kunnen doen tegen blauwalg, want dat heb je hier vrij snel. Ook moet het strandje beheerd worden. Hopelijk kunnen de dorpelingen daar zelf een rol in spelen', vertelt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap.



In gesprek met omwonenden

De stichting heeft al een wandeling gemaakt met inwoners van de omliggende dorpen Termunterzijl, Termunten en Borgsweer om te kijken wat er moet gebeuren met de polders van in totaal 17 hectare groot. Binnenkort gaat het Groninger Landschap weer om tafel met de omwonenden.

Door: RTV Noord Correctie melden