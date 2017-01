N33 bij Zuidbroek dicht door reparatie brug

(Foto: Jan Hulshof)

De N33 tussen Veendam en Zuidbroek is donderdagavond vanaf 20.00 uur afgesloten voor verkeer. Oorzaak is de reparatie aan de brug over het Winschoterdiep. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden worden 's avonds tussen 20.00 uur en 's nachts 01.00 uur uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft omleidingsroutes ingesteld.

