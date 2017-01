Klooster op Schier: gelijke monniken, ongelijke kappen

Het ontwerp van het klooster op Schiermonnikoog valt slecht bij de eigenaren van bungalowpark Klein Zwitserland. De beoogde locatie -in de volksmond 'de paardenbak' genoemd- grenst aan hun achtertuinen midden in de duinen op de westzijde van het eiland.

'Het is niet alleen bizar dat de gemeente mee lijkt te willen werken aan de bouw van een klooster, op deze locatie waar door niemand gebouwd mag worden,' zegt de Groninger Rense Mandema. 'Maar dat daar een toren van veertien meter bovenuit steekt, is pas echt van de zotte!'Mandema, die zijn vakantiehuis op Schiermonnikoog twintig jaar geleden kocht, vindt het onbegrijpelijk dat hij door niemand eerder over de huidige plannen is geïnformeerd.'Ik vrees alleen dat we weinig kunnen ondernemen om deze plannen niet door te laten gaan,' zegt hij. 'Het motto van gelijke monniken, gelijke kappen, gaat op Schiermonnikoog kennelijk niet op.'