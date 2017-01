Provincies roepen NS-topman Van Boxtel op matje over spitstreinen Groningen-Assen

De provincies Groningen en Drenthe hebben vrijdag een ingelast bestuurlijk overleg met NS-topman Roger van Boxtel, over dat er voorlopig geen extra treinen gaan rijden tussen Groningen en Assen.

Vanaf mei zouden er in de spits zes treinen per uur gaan rijden. Dat zijn er nu vier. Met de hogere frequentie hopen de provincies meer forenzen te verleiden voor de trein te kiezen, zeker met het oog op de opbouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Die begint later dit jaar.De extra pendeltreinen zouden er aanvankelijk vorig jaar al komen. Dat werd toen uitgesteld naar mei dit jaar, omdat ProRail de verbouwing van het station in Assen niet op tijd zou afkrijgen. Maar ook de nieuwe deadline blijkt niet haalbaar, omdat de NS volgens RTV Drenthe problemen heeft met de werkroosters van machinisten.De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper wil tot aan het overleg niet reageren. De Drentse gedeputeerde Henk Brink zegt dat hij de NS aan de gemaakte afspraken wil houden en dat de spoorwegen er maar voor moeten zorgen dat er vanaf mei twee spitstreinen extra gaan rijden.Niet NS-regiodirecteur Ineke van Gent, maar bestuursvoorzitter Rogier van Boxtel mag de provincies vrijdag komen uitleggen waarom de zes treinen niet kunnen rijden.