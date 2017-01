Akkerbouwer in Vierhuizen doet eerste test met 5G-netwerk

In Vierhuizen is de eerste proef met het 5G-netwerk van start gegaan. Op een akker in Vierhuizen zijn sensoren geplaatst die via vocht de bodemkwaliteit kunnen meten.

Met het supersnelle mobiele netwerk kan een akkerbouwer voor elke vierkante meter grond de vruchtbaarheid, het vochtgehalte en de staat van de aardappelen vaststellen. Achter zijn computer kan de akkerbouwer dan het perfecte zaai-, mest- of oogstmoment bepalen.Momenteel staan de sensoren op het land, over een tijdje gaan ze onder de grond. Dan kunnen meer gegevens worden verzameld, zoals de temperatuur en de voedingstoffen in de bodem.Vijf Noord-Groninger akkerbouwers doen mee aan de proef 5Groningen. Samen zitten ze in de stichting AgroFuture die werkt aan innovatieve ontwikkelingen in de landbouw. Vorig jaar kochten ze een drone waarmee ze graan, maar vooral pootaardappen vanuit de lucht in de gaten kunnen houden. Daarmee kan de opbrengst van de gewassen worden vergroot5Groningen is een programma van de Economic Board Groningen (EBG), de organisatie die is opgezet om de economie in het bevingsgebied te stimuleren. Samen met akkerbouwers doet de EBG testen met het razendsnelle internet 5G. Landbouw is het eerste 5G-project. Op stapel staan proeven in de zorg, verkeer en logistiek, energie en leefomgeving.Noord-Groningen is als proeftuin aangewezen voor het 5G-netwerk, omdat er veel ruimte is, het aardbevingsgebied een economische impuls nodig heeft en omdat er belangrijke kennisinstituten in de buurt zijn. Momenteel is het supersnelle netwerk in ontwikkeling. Vanaf 2020 wordt het supersnelle netwerk over Nederland uitgerold.