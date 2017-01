'Meebetalen aan die brug? Niet aan beginnen.'

Herstel van de kapotte spoorbrug bij Weener duurt jaren en gaat in de meest uitgebreide variant 45 miljoen euro kosten. Daaraan zou ook de provincie Groningen kunnen en misschien wel moeten meebetalen. Immers we hebben baat bij een goede spoorverbinding naar het Oosten. Mee eens, Beter Weters?

Waarom zouden wij de portemonnee moeten trekken? Ik kan geen enkele reden bedenken. Deze spoorlijn ligt in Duitsland dus is de provincie Groningen niet aan zet. De provincie Groningen is al niet in staat om het openbaar vervoer en dan met name de buslijnen op het platteland in stand te houden. Dus lijkt het mij beter daarin te investeren dan in deze brug. Steeds meer lijnen verdwijnen of er word gekort op het aantal ritten.Wie in de avond wil reizen met OV komt bedrogen uit en loopt het risico te stranden ergens net voor de bestemming. Nee, het zou verstandiger zijn om voor de eigen burgers goed openbaar vervoer te verzorgen. En geen prestigeprojecten in de benen te trekken waar inwoners niet mee gediend zijn. We hebben ooit bijgedragen aan de A31 en we mogen straks tol betalen om er over te kunnen rijden. Conclusie: niet aan beginnen.Al jaren klagen inwoners van Noord-Nederland en Noord-Duitsland over de slechte en trage spoorverbinding tussen beide landsdelen. Terecht. De reisduur tussen bijvoorbeeld Bremen en Groningen kan onder goede omstandigheden immers met bijna een uur bekort worden. Daartoe kan nu een zeer goede bijdrage worden geleverd, door een nieuwe grote en daarom dure spoorbrug bij Weener over de daar brede trechtermond-rivier de Ems.Is het zinvol dat de provincie Groningen hier ook een bijdrage aan levert? In beginsel wel! Jazeker! Begrensd evenwel. En onder voorwaarden, zoals: A. Dan wel met een snellere trein naar Oldenburg en Bremen. B. Zonder wachttijden bij de grens. Daarnaast een sterk verbeterde Duits-Nederlandse treinverbinding langs Weener en Nieuweschans is natuurlijk ook prachtig voor de internationaal georienteerde studenten uit het Noord Duitsland en - Nederland.Dat er een nieuwe brug moet komen, staat wel vast. Maar dat is dan een Duitse brug. We moeten ook nog een nieuwe ringweg hebben, maar het komt bij niemand op om daar Duitse steun voor te vragen (toch?). De Meyer werf wil graag een ander soort brug. Een duurder soort brug. Prima maar ik vind dat ze die dan ook zelf mogen betalen. Natuurlijk het is lastig dat de brug er nu uitgetild moet worden, als er een schip te water is gelaten en dat het spoor een aantal keren per jaar niet toegankelijk is, maar het is met name de werf die hier een belang heeft.Publiek geld moet zo nuttig mogelijk besteed worden aan publieke belangen. Niet aan private belangen van een ondernemer. Middelen van een ondernemer kan deze inzetten voor zijn belangen: die zet hij ook niet in voor publieke belangen. Tenminste, als we dat vragen is het antwoord meestal nee. Mat andere woorden: misschien kan de werf een paar miljoen investeren in het herstellen van de natuur in de Eems?Een goede en snelle spoorverbinding met Duitsland is wat mij betreft van groot belang. Uiteraard is het in de eerste plaats aan de Duitsers om over de (kapotte) brug te komen. Maar ik snap heel goed dat de Provincie de kans ziet om de brug te verbeteren en daarmee de verbinding met Duitsland.Eerder hebben we geld gestoken in de aanpak van de A31, daar maken velen van ons regelmatig gebruik van. Prima om nu ook mee te investeren in de spoorbrug, vooral als dat de reparatie versneld en de brug beter maakt dan deze was.Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dus moet je een goede buur te vriend houden, zeker indien die goede vriend ongeveer dezelfde belangen heeft als jij. Die spoorbrug (is intussen al ‘s duidelijk geworden hoe dat ongeluk ècht kon gebeuren???) is een gedeeld belang. Een goede verbinding met het oosten is immers ook een goede verbinding met het westen.Het wordt daarom tijd dat knopen worden doorgehakt, en dat men snel begint met een nieuwe en adequate waterkruising, zodat er weer treinen kunnen rijden. En het is evident dat MEYER WERFT gewoon ook mee mag betalen. Ook de werf heeft een groot belang bij een efficiënte oversteek of onderdoorgang. En op z’n minst een morele verplichting, toch?!Het is jammer dat het herstel van de verbinding zo lang moet duren. De prioriteit ligt duidelijk niet erg hoog bij de Duitsers om deze verbinding weer bruikbaar te maken. Het is wel verstandig om te kijken of bij het herstel of de vernieuwing zodanige maatregelen kunnen worden genomen dat het hele jaar door gebruik gemaakt kan worden van deze brug. Dat hoeft niet te leiden tot veel extra tijdverlies.Daarbij is het niet noodzakelijk om als Nederlandse overheid over de(ze) brug te komen met geld, maar het scherp houden door regelmatig aandacht te blijven vragen voor de zaak is zeker wenselijk. Daarbij zijn EDR, provincie Groningen en ook de regering belangrijke partijen. Kort na het ongeluk was er vanuit de politiek veel aandacht voor. Nu veel minder. Is de noodzaak van herstel toch minder groot dan toen werd aangegeven?