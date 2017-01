Pieterburen gaat Waddenzee nabootsen, maar niet voor zeehonden

(Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

Er komt een 'waddenspeelplaats' voor kinderen op het terrein bij Zeehondencentrum Pieterburen. Het oude terrein achter het centrum is schoongemaakt. Daarop worden de oude watergeulen in ere hersteld, die er vanuit de Waddenzee ooit liepen.

'We vinden het heel belangrijk om het verhaal van de Waddenzee te vertellen', zegt directeur Niek Kuizenga van het zeehondencentrum. Zo komen er schotten en een pomp waarmee eb en vloed worden nagebootst.



Veilig

'We gaan kinderen uitleggen hoe het vroeger geweest was en we laten kinderen op een veilige manier een waddenervaring beleven.'



Om de plannen uit te voeren heeft het zeehondencentrum subsidie gekregen. De ideeën zijn samen met het dorp gemaakt.



Koelkasten

Er zijn al wat werkzaamheden verricht. Er zijn geulen gegraven en het terrein is schoongemaakt. Er lagen namelijk oude koelkasten en zwembaden. Ook de bult met netten, die opgevist waren uit de zee, zijn van het terrein gehaald.



De nieuwe waddenspeelplaats is voor de kinderen uit het dorp straks gratis toegankelijk. Eind dit jaar moet alles klaar zijn.

Door: Jeroen Berkenbosch