Neef verduistert tienduizenden euro's van oom

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Een 44-jarige man uit Musselkanaal heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor verduistering. Hij deed dat als bewindvoerder van zijn oom.

De oom kon zelf zijn geld niet goed beheren. Zijn zuster kwam er na jaren achter dat de neef, die zijn pinpas beheerde, regelmatig geld voor zichzelf pinde. Hij zou zelfs een keer zijn eigen zorgverzekering en een vakantie hebben betaald van de rekening van zijn oom. Volgens de zus is er tussen 2009 en 2014 zo'n 34.000 euro weggesluisd.



Slordig boekhouden

De Musselkanaalster zelf zei dat er sprake was van slordig boekhouden. Hij hield geen papieren bij en betaalde wel eens wat van de rekening van zijn oom, maar dat kreeg die dan via het weekgeld wel weer terug, zei hij.



De rechter oordeelde dat er sprake was van verduistering. De oom betaalde alles altijd contant, dus alle pinbetalingen bij winkels, tankstations en postorderbedrijven moesten wel van de neef afkomstig zijn, redeneerde ze. Hij had daarvoor geen toestemming.



Zaak deels verjaard

Omdat het Openbaar Ministerie de zaak zonder reden lang op de plank had laten liggen, was een deel van de periode van de verduistering verjaard en werd de man veroordeeld voor de periode 2010 tot en met 2014.



Daardoor viel de straf iets lager uit. De officier van justitie bood zijn excuses aan voor de onnodige vertraging.



Schadevergoeding?

Het verzoek tot schadevergoeding is doorverwezen naar de civiele rechter.

