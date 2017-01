Vriendin mishandeld: cel- en werkstraf geëist

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tegen een 25-jarige man uit Groningen is door het openbaar ministerie een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist. De Stadjer wordt drugsbezit en mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin verweten.

Keel dicht en deur op slot

De man sloeg in de periode van juni tot eind november in de woning in Aduard zijn vriendin. Hij deelde haar volgens de officier kopstoten uit. Ook bedreigde hij haar en kneep hij haar keel dicht.

Hij sloot haar op in haar woning en hij nam haar telefoon af. Hij zei dat hij zijn vriendin sloeg omdat hij van haar wilde horen dat zij trouw aan hem was.



Contactverbod

De mishandelingen gebeurden regelmatig voor de ogen van de jonge kinderen van het stel. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie. Een contactverbod moet verhinderen dat de ex-partners elkaar ontmoeten.



Het Openbaar Ministerie eist ook dat de man zich naast zijn straf laat behandelen aan zijn agressie. Ook wil justitie dat hij een schadevergoeding van 370 euro aan het slachtoffer betaalt.



Uitspraak is op 9 februari

Door: RTV Noord Correctie melden