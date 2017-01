Going Local: koop je spullen dichtbij

Bedrijven en instellingen: als het ook maar enigszins kan, koop je spullen dan dichtbij huis. Daarover gaat het congres Going Local van de Hanzehogeschool, dat donderdag wordt gehouden.

Het congres is een ontmoeting tussen studenten van de opleiding Facility Management en regionale instelllingen en bedrijven. Facility Management leidt inkopers op voor publieke instellingen. De studenten deden onderzoek naar het inkoopbeleid van onder meer gemeenten en zorginstellingen. Tijdens het congres presenteerden ze de resultaten van hun onderzoek.Organisator Marius van der Woude van de Hanzehogeschool: 'Onze studenten kwamen er achter dat er instellingen zijn die hun spullen van ver halen, terwijl andere instellingen dezelfde spullen juist dichtbij kopen. De vraag is: hoe kan dat? Is dat omdat er gedacht wordt dat spullen van ver beter zijn? Of is het juist dat instellingen de regionale markt onvoldoende kennen en niet weten dat dezelfde producten hier ook te koop zijn?'Volgens Van der Woude is het van belang dat instellingen en leveranciers van elkaar weten welke producten nodig zijn. Als die niet dichtbij huis te koop zijn, dan moeten regionale bedrijven worden uitgedaagd die producten te maken. Van der Woude: 'Instellingen en het MKB moeten in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar gaan praten. Dan weten ze wat ze aan elkaar hebben en kunnen ze vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Het MKB heeft daar belang bij, want dat is de grootste werkgever in deze regio. Daar zit ook de innovatiekracht.'Overigens is het volgens Van der Woude geen wet van Meden en Perzen dat spullen zoveel mogelijk regionaal moeten worden ingekocht. 'Als het hier in de regio niet te krijgen is en ook niet gemaakt kan worden, dan kun je niet anders.'