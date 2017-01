Menterwolmer wethouder is 'overbelast' en neemt tijdelijk rust

De taken van Veenstra (links) worden overgenomen door vlnr wethouders Borg en Van der Veen. (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Wethouder Lian Veenstra (SP) van Menterwolde legt haar werk tijdelijk neer. Volgens de gemeente heeft de Veenstra 'teveel hooi op de vork genomen' en is ze 'overbelast'.

De werkzaamheden van Veenstra worden verdeeld binnen het college. Wethouder Thea van der Veen en Jaap Borg nemen haar portefeuille over.Van der Veen ontfermt zich over de hoofdonderdelen uit de portefeuille van Veenstra. Dit zijn sociale zaken en sport.Het is niet duidelijk wanneer Veenstra terugkeert als wethouder. Dat besluit Veenstra in samenspraak met haar huisarts.