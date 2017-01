Marit Westerhuis wint George Verberg Stipendium

Marit Westerhuis is winnares van het George Verberg Stipendium 2016. Ze kreeg een bedrag van 10.000 euro. De prijs werd uitgereikt door de Groningse wethouder van cultuur, Paul de Rook.

Westerhuis kreeg de voorkeur boven de andere twee genomineerden: Luca Grimaldi en Klaas Jonkman.Het George Verberg Stipendium werd in 2004 door de gemeente Groningen in het leven geroepen en dankt zijn naam aan de oud-directeur van de Gasunie. Het is in het leven geroepen om jonge, talentvolle kunstenaars van Academie Minerva in Stad de kans te geven zich buiten de landsgrenzen te ontwikkelen.'Ik heb drie maanden geleden mijn porftolio ingeleverd en een presentatie gegeven voor de jury. Daarna was het afwachten', vertelt Westerhuis. Met het gewonnen bedrag van 10.000 wil ze naar de Zweedse stad Stockholm, om daar verder te werken aan haar oeuvre.'Ze zijn daar veel bezig met, dat spreekt me aan. Zelf maak ik sensoren die bijvoorbeeld kleuren omzetten naar verf. Ik houd alles bij: hoeveel ik zweet, wat mijn hartslag is. Dat wordt omgezet in abstracte werken.'De bedoeling is dat Westerhuis over een jaar, bij de bekendmaking van het George Verberg Stipendium 2017, haar ervaringen in het buitenland presenteert.De naamgever van de prijs, George Verberg, is een van de juryleden. Westerhuis won van twee schilders. 'Het is appels met peren vergelijken, maar ik houd van fruit. Soms is het een appel, soms een kers en in dit geval Marit', aldus Verberg. 'Het heeft heel wat rondjes praten gekost in de jury. Wij vinden dat het werk van Marit zo spannend en vernieuwend is, dat willen we wel eens een stap verder zien ontwikkelen. We zijn uiterst benieuwd wat ze volgend jaar presenteert.'