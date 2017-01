Nieuwe centrummanager Winsum: 'Dit plan gaat slagen'

Kjeld Vosjan is de nieuwe centrummanager van Winsum. Hij moet hetnieuwe centrumplan van de gemeente en ondernemers tot een succes maken.

Vosjan moet ervoor zorgen dat ondernemers zich vestigen in het hart van het dorp. 'Ik ben er om het gesprek aan te gaan met de ondernemers en om te kijken wat nodig is om ondernemingen naar het centrum te lokken'.Ook zal Vosjan zich inzetten voor de realisatie een nieuw gebouw op het Boogplein. Dit terrein ligt al jarenlang braak. 'Dit plan gaat wel lukken', aldus Vosjan. 'De krachten zijn gebundeld. Het verschil met het verleden is dat we nu breder kijken dan alleen het Boogplein.'Het centrum moet een verlengstuk worden van het al bestaande winkelcentrum in de wijk Obergon.Om de plannen van de grond te krijgen werkt de centrummanager samen met ondernemers en projectonwikkelaars.