Ook kledingwinkel heeft nieuw pand: 'We hadden helemaal niks meer'

Het had het jubileumjaar van kledingwinkel Dreams Fashion en Lingerie moeten zijn, maar reden voor een feestje is er niet. Eigenaren Wilko en Mirella Mellema waren alles kwijt na de verwoestende brand eind vorig jaar in het centrum van Delfzijl.

Na bijna een maand is er wel één lichtpuntje: ze hebben een tijdelijk pand waar ze de winkel in kunnen voortzetten.Wilko en Mirella mogen het oude pand van herenkledingzaak Richters huren, schuin tegenover de plek waar het op 30 december in de vroege ochtend mis ging.'Ik werd 's nachts wakker gebeld door de alarmcentrale', vertelt Wilko. 'Toen ik erheen reed, zag ik al een oranje gloed boven Delfzijl. Ik hoopte dat het de straatlantaarns waren, maar ik had al snel door dat het foute boel was.'De winkel ging volledig in vlammen op. 'Alles stond in brand. Het was allemaal van hout, dus het was binnen een paar uur in de as gelegd. We hebben niks meer, helemaal niks. Alleen nog een paar handdoekjes thuis', zegt Wilko.Binnen een week kregen Wilko en Mirella het aanbod om tijdelijk naar het oude pand van Richters te gaan. 'We moeten lang wachten op de verzekering, maar uiteindelijk is het gelukt. We kunnen weer verder.'Het heeft een flinke impact op het privéleven van de winkeleigenaren: 'Het grijpt je wel. Je bent er dag en nacht mee bezig. We hebben twee kinderen van acht en tien jaar, die lijden er ook onder, terwijl je het leuk wil hebben. Het is een moeilijke tijd.'De bedoeling is om uiteindelijk wel weer terug te keren op de vertrouwde plek, waar de winkel ruim twintig jaar zat. Het lingeriegedeelte is er tien jaar geleden bijgekomen, waardoor in maart dit jaar een jubileumfeest op de planning stond. 'Misschien doen we daar nog wel iets mee, maar daar zijn we nu nog niet mee bezig', zegt Wilko.Het wachten is op nieuwe kleding en goederen. Naar schatting kan over ruim een week de zaak weer open. Dan is ook de laatste winkel die getroffen is door de brand weer open. Eerder kon Expert al naar een pand er tegenover verhuizen. Het oude pand staat nog wel overeind, maar moet gerenoveerd worden vanwege onder meer waterschade.