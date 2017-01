Wat is de werkelijke waardedaling huizen door gaswinning?

Hoeveel zijn woningen in Groningen nu echt minder waard geworden door de aardbevingsproblematiek? Wetenschappers gaan samen met bewoners en betrokken instanties tijdens een congres op zoek naar het antwoord.

Er zijn al veel onderzoeken naar die waardedaling gehouden. Allemaal met sterk variërende uitkomsten. Zo zegt het ene onderzoek dat huizen in vergelijking tot andere delen van het land maar heel licht extra in waarde zijn gedaald.Andere onderzoekers schatten dat verlies veel hoger in. Zo zijn de woningen in Groningen volgens een onderzoek van hoogleraar volkshuisvesting George de Kam door de gaswinning een miljard euro minder waard geworden.Die grote verschillen zijn aanleiding voor de organisatie van wat een Critical Review wordt genoemd, op vrijdag 10 februari. Het initiatief komt van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is betrokken bij de organisatie.Niet alleen wetenschappers komen aan het woord. Ook wordt veel aandacht besteed aan de ervaringen van bewoners van het aardbevingsgebied.Het congres in de Remonstrantse Kerk in Groningen duurt de hele dag. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt bepaald of en welk vervolgonderzoek er moet komen.