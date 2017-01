Vastgoedondernemer overweegt juridische stappen tegen burgemeester Den Oudsten

Ali K. denkt na over juridische stappen tegen burgemeester Peter den Oudsten. Hij voelt zich gecriminaliseerd door de burgervader.

Ali en zijn broertje Bekir werden vorige week opgepakt. Ze worden verdacht van witwaspraktijken en oplichting. Den Oudsten reageerde hierop dat 'ze hun geld verdienen op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt zetten'.Daan Meerburg, advocaat van Ali K., noemt deze uitspraak 'opmerkelijk', omdat hij 'vooruitloopt op de afloop van de strafzaak'.Hij stipt aan dat zijn cliënt inmiddels ontslagen is uit voorlopige hechtenis, omdat er 'geen ernstige bezwaren tegen hem bestaan'.Ali K. zelf ontkent zijn betrokkenheid bij bouwfraude en zegt dat hij geen kans heeft gekregen zich te verweren tegen de woorden van Den Oudsten. 'Ik heb altijd geloofd in eerlijk zaken doen. Nu is alles weg', zegt hij.Burgemeester Den Oudsten laat weten vrijdagmiddag met een reactie te komen.